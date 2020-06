ALGHERO – Auto in fiamme nella notte. In via Cravellet, intorno alle 02.00 di notte, un Fiat 500 ha preso fuoco. Dopo alcuni minuti, si sono accorti del rogo dei residenti che hanno chiamato i Vigili del Fuoco. In pochi minuti gli uomini del distaccamento di via Napoli si sono recati sul posto. L’incendio è stato domato con l’utilitaria di colore nero che ha bruciato solo nella parte anteriore dove si trova il motore, nel contempo sono state avviate le indagini per comprendere le cause del rogo. Nessuna persona è rimasta ferita.