Aeroporto, tutto pronto per la ripartenza

ALGHERO – L’Aeroporto di Alghero è pronto a ripartire. Nessun problema per la Sogeaal ad essere operativa, come previsto da indicazioni del Governo, dal 3 giugno. Però si attende il via libera definitivo da parte del Ministero dei Trasporti e della Regione. A due giorni dalla data del nuovo decollo dello scalo, che vede confermate tutte le tratte dell’anno passato, è ancora attesa l’ufficialità del ritorno all’operatività dell’aerostazione della Riviera del Corallo. A sentire anche le ultime dichiarazioni di Solinas non ci dovrebbero essere problemi, dunque, salvo sorprese, da questo mercoledi i cieli sopra il Nord-Ovest Sardegna saranno di nuovo e finalmente appena più affollati.

Nella foto l’aeroporto di Alghero

S.I.