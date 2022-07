AGHERO – Yacht, un Riva 45, in fiamme nella rada di Alghero. L´incendio si è propagato introno alle 21.00, mentre l’imbarcazione si trovava nelle vicinanza del porto. In fumo un Riva 45 che ormeggiava all´interno del porto di Alghero. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita, infatti le due persone a bordo sono state tratte in salvo, resta da chiarire la dinamica dell’incidente. Immediati i soccorsi che sono stati coordinati dalla Capitaneria di Porto.