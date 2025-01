Yacht Club Alghero: bilancio 2024, nuovi progetti e attività

ALGHERO – La partenza di un nuovo anno “sportivo” non può essere slegata da quello che lo ha preceduto. Per lo Yacht Club Alghero il primo obiettivo per il 2025 è sicuramente quello di replicare l’anno straordinario che è stato il 2024 mentre il secondo obiettivo, migliorare ancora.

Il bilancio dell’anno appena passato è più che positivo. Il 2024 ha regalato allo Yacht Club Alghero e ai suoi soci grandi soddisfazioni. Confermata la crescita costante degli ultimi anni, testimoniata dai traguardi raggiunti. Partendo da una stagione estiva da “tutto esaurito”, con la scuola vela che è riuscita ad avvicinare centinaia di bambini alla pratica di questo sport affascinante dando un’esperienza che li ha arricchiti non solo sotto il profilo sportivo, ma anche umano. I numeri provano il valore del lavoro e dell’attività svolta. Tra oltre 700 scuole di vela in tutta Italia, lo Yacht club Alghero si è classificata al 21° posto.

La classifica, stilata sulla base del numero di tesserati iscritti e altri criteri, testimonia la forza della scuola di vela algherese e del suo staff scelta da tanti per la qualità della sua offerta. Inoltre lo YCA con i suoi iscritti, è stato impegnato in molteplici attività a favore di bambini, ragazzi, studenti universitari e persone con disabilità. “L’inclusione e l’educazione attraverso lo sport sono sempre stati l’obiettivo principale e di questo ne siamo orgogliosi. Un aspetto che ci rende particolarmente fieri è il record registrato dalla nostra scuola di vela estiva – ha spiegato il presidente del sodalizio algherese, Pier Paolo Carta. La qualità del team istruttori – Da due anni a questa parte, il team ha dimostrato una coesione straordinaria, unita ad una passione e un metodo che ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati. L’impegno, la professionalità e l’entusiasmo che gli istruttori dello YCA, partendo da Riccardo Celotto, trasmettono ogni giorno sono la base su cui poggia il successo del club. “Grazie a loro, siamo in grado di offrire ai nostri allievi un’esperienza formativa e educativa di altissimo livello”. Settore agonistico. Anche il settore agonistico ha vissuto una crescita straordinaria. La squadra Optimist ha registrato un vero e proprio boom, con l’ingresso di nuovi giovani atleti e l’aumento del numero di barche, che ora sono 13. Questi risultati fanno guardare con ottimismo al futuro, con un gruppo sempre più coeso.

“La crescita del nostro vivaio – ha detto inoltre il presidente Carta – è fondamentale per il futuro dello yacht club, e siamo convinti che questi ragazzi e ragazze possano regalarci molte soddisfazioni nei prossimi anni. Soddisfazione per l’atleta Andrea Rinaldi, Campione Zonale Optimist Div.B per l’anno 2024, premiato dal presidente della Terza Zona, Corrado Fara. Eventi e partecipazioni di rilievo- La Swan Sardinia Challenge è stata una manifestazione che ha visto lo Yacht Club al centro dell’attenzione, confermandone la capacità organizzativa di regate di alto livello internazionale. Numerose le regate zonali di Optimist e ILCA, dove gli atleti dello YCA hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i migliori velisti della Sardegna, portando a casa ottimi risultati e consolidando la nostra reputazione. Collaborazioni e Sponsor – Un sentito ringraziamento va innanzi tutto ai genitori e agli amici che ci sostengono- ha inoltre dichiarato il Presidente a nome anche di tutto il direttivo – Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutte le persone, le associazioni, le scuole e gli sponsor che hanno contribuito al successo delle nostre iniziative nel2024. “Siamo felici e orgogliosi dei traguardi raggiunti. Il nostro impegno per la vela, per lo sport e per la comunità è costante e ci spinge a guardare avanti. Sarà un 2025 ricco di opportunità per tutti i soci e per la città di Alghero. Lo Yacht Club Alghero è pronto per scrivere il prossimo capitolo di una storia di passione, crescita e successi”.

Nella foto Pierpaolo Carta