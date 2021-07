Weekend di musica live e dj all’Orange di Alghero

ALGHERO – Weekend di musica e intrattenimento nel locale Orange nel pieno centro di Alghero. Ritorno sulle scene per gli amatissimi Cover Garden si formano nel 2010, dall’intuizione del bassista gbass ed il chitarrista Gian Luca Covergarden che nel panorama musicale isolano delle cover band, mancassero delle sonorità rock britanniche, che partendo dai Beatles e dai Rolling Stones, passassero per David Bowie ai Queen, fino ai più moderni Muse, Franz Ferdinand, The Fratellis. Entra poi nella band il cantante Giuliano Madau, poliedrico e capace di dare un apporto fondamentale grazie all’introduzione della tastiera.

Sabato 10 luglio altro ospite sempre all’Orange Lounge Bar ovvero il Dj Khikko. Il personaggio del momento il dj più parlato dei vip, del cinema, dello sport, dello spettacolo.l’animatore imprevedibile di mille feste vip compleanni Etc… Tra cui : Monica Bellucci, Renato Zero, Jovanotti, articolo 31,Pino daniele, Lino banfi, Negramaro,Vasco rossi,Andrea bocelli,Carlo conti,Leonardo pieraccioni, Giorgio Panariello, Carmen russo,Laura Pausini,Paolo Bonolis etc…il suo unico show capace di riunire cabaret musica,animazione trasformismo, e tutto ciò che fa divertire. Durante la serata saranno distribuiti diversi gadget.