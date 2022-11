Web Project Sottorete, inizia il campionato di Serie C di pallavolo

ALGHERO – Dopo il primo posto nel campionato di serie D della scorsa stagione, la WebProject Sottorete è pronta ad affrontare il debutto in serie C regionale. La prima gara della stagione si svolgerà a Porto Torres contro la Quadrifoglio volley alle 19. Quella di quest’anno è una squadra rinnovata sotto molti punti di vista,con l’inserimento di nuovo atleti tra cui, il libero Simone Giardinelli e il giovanissimo Cristian Di Tucci. Una squadra che riparte da solide fondamenta come il rinnovo di Fabio Guido alla guida della squadra e il gruppo di esperti fedelissimi che ormai hanno fatto la storia con la Sottorete: dal capitano Massimo Castaldi alla banda Mondino Demartis.

Il presidente della Polisportiva Sottorete Stefano Ogno suona la carica prima dell’inizio della stagione: “Siamo riusciti dopo anni di sacrifici a riportare la pallavolo maschile di Alghero in serie C. Il nostro progetto parte dal basso, assieme alla Gymnasium volley stiamo lavorando e sviluppando il settore giovanile. Con l’aiuto dei più esperti vogliamo dare un punto riferimento ai più giovani, uno stimolo per migliorarsi e crescere. Sono contento dell’atteggiamento dei ragazzi che hanno iniziato la preparazione dalla fine di agosto per essere pronti a questa nuova ed emozionante nuova stagione in serie C.”