Vigilanza campagne, convenzione coi Barracelli

ALGHERO – Un altro passo avanti verso la sicurezza nelle campagne e delle aree demaniali, grazie

alla possibilità offerta dalla Legge Regionale n.25/1988 e dal Regio Decreto 14 luglio

1898, n. 403, con cui i privati, gli enti pubblici e i privati gestori di beni pubblici avuti

in concessione, possono stipulare delle convenzioni e contratti con i Barracelli per la

vigilanza dei loro beni. «Si tratta – sottolinea il comandante, Riccardo Paddeu – di

servizi istituzionali che possono essere richiesti ai Barracelli, nell’interesse esclusivo o

prevalente di soggetti pubblici o privati, dietro pagamento di tariffe stabilite

dall’Amministrazione Comunale. Come del resto accade per le polizie municipali che

possono, a pagamento e su richiesta di terzi, fornire prestazioni per l’espletamento di

servizi di cui all’art. 168 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

D.lgs. 267/00. I servizi a pagamento non sostituiscono le attività di polizia rurale di

tipo pubblicistico ma rispondono a delle specifiche esigenze di sicurezza.»

Numerosissimi proprietari dell’agro algherese, in appena due settimane, si sono

rivolti volontariamente ai barracelli richiedendo il servizio di vigilanza per poter

tutelare maggiormente i beni immobili e preservare dai furti attrezzature agricole,

colture e capi di bestiame.

«Questa è una dimostrazione di fiducia che i cittadini ripongono nella nostra

istituzione, rimarca il comandante Riccardo Paddeu, grazie ad un costante lavoro di

professionalizzazione iniziato nel 2016, sin dal sua istituzione il Comando Barracelli

non aveva mai avviato questo tipo di attività che invece è tra i compiti principali delle

Compagnia Barracellari». Gli uffici della Compagnia – in Via Enrico Costa 47/B sono a disposizione per qualsiasi informazione che potrà essere richiesta anche tramite mail a

barracelli@comune.alghero.ss.it indicando nell’oggetto la dicitura “assicurazioni

privati”.