Viabilità, il Comune di Alghero istituisce una “Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica”

ALGHERO – Il Comune di Alghero, per venire incontro alle esigenze dei residenti e dei commercianti, istituisce in via sperimentale, con la delibera di Giunta nr.18, la Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica, come previsto dal nuovo Codice della Strada in vigore. Si tratta dell’area adiacente alla Zona a Traffico Limitato del centro storico, delimitata dalle vie Sassari, La Marmora, Nuoro, Piazza della Mercede, via Giovanni XXIII, XX Settembre, Carducci e via Gramsci. Sarà così possibile ampliare gli stalli riservati a chi nel centro cittadino ci vive e lavora, alleggerendo il traffico veicolare. La richiesta di istituzione di nuovi parcheggi era stata più volte al centro del confronto con l’Amministrazione comunale che ha accolto le richieste del comitato di cittadini e rappresentanti degli operatori commerciali.