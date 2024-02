Via Fratelli Accardo Artigiani, primi interventi

ALGHERO – Avviati nei giorni scorsi i primi interventi di sistemazione parziale della Via Fratelli Accardo Artigiani, la strada cittadina recentemente acquisita al patrimonio demaniale di Alghero grazie al forte interessamento dell’Amministrazione comunale, che ha così sanato un problema che da decenni determinava forti disagi ai residenti. Gli iniziali lavori riguardano la rimozione di detriti e infestanti, il livellamento della sede stradale con lo spargimento di materiale idoneo, così da eliminare buche e avvallamenti. In seguito i competenti uffici comunali completeranno l’intervento includendo le necessarie opere infrastrutturali e di asfaltatura nella programmazione del 2024. In allegato una immagine.