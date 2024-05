Verso il voto, “Subito un ufficio sport per gli impianti sportivi”

ALGHERO – La sfida principale della nuova amministrazione sarà rendere più efficiente e capillare la rete di infrastrutture sportive. A livello statistico per ogni euro investito nello sport sono stati generati 3 euro di ritorno sociale.

“Sarà fondamentale, entro 3 mesi dall’insediamento, la costituzione dell’Ufficio Sport e Politiche alla Gioventù – propone il candidato consigliere della lista Patto per Alghero Antonello Muroni – All’ufficio Sport sarà affidata la gestione diretta e indiretta degli impianti sportivi, la cura dei rapporti con l’associazionismo sportivo, la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, la promozione di manifestazioni per la valorizzazione delle tradizioni locali e la gestione delle attività e delle iniziative relative alle politiche giovanili sia proposte dalla stessa Amministrazione, sia in adesione a progetti Ministeriali o del Fondo Europeo”.

L’ufficio Sport avrà competenze amministrative e tecniche e andrà a coordinare la realizzazione di manifestazioni sportive sia organizzate direttamente dall’Ente che attraverso il CONI, le Associazioni o Società Sportive cittadine. A tal fine, sarà preposto ad erogare contributi e gestire progetti di natura sportiva previsti nei programmi annuali di attività dell’Assessorato.

“Lo Sport è veicolo di inclusione sociale, miglioramento della salute e della qualità della vita, benessere di comunità, fattore di promozione territoriale, maggior attenzione alle disabilità e coesione sociale tra i quartieri. Concepire lo sport come “un luogo di incontro urbano” ci consente di guardare ad un nuovo ruolo delle politiche sportive, al pari delle politiche culturali”, conclude Antonello Muroni.