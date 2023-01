Verso il voto, Fratelli d’Italia: presentazione nuovo coordinamento di Sassari

SASSARI – Fratelli d’Italia si mette in moto in viste degli importanti appuntamenti elettorali che fra un anno impegneranno tutti i sardi (Regionali) e anche, per le Comunali, i residenti di Sassari e Alghero. Ed ecco la presentazione del nuovo Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia di Sassari, presso l’Hotel Grazia Deledda, sabato 28 alle ore 17:00. All’incontro interverranno l’ On. Salvatore Deidda Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, il Senatore Antonella Zedda Vice Capogruppo al Senato e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’Avv. Marco Porcu Assessore regionale alla Difesa dell’ Ambiente e l’On. Barbara Polo deputato e Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia di Sassari che presiederà i lavori. Saranno inoltre presenti rappresentanti istituzionali e dirigenti di Fratelli d’Italia.