Verso il treno a idrogeno, corse in autobus per Sassari

ALGHERO – “Non era possibile, in attesa del treno a doppia composizione, costringere i pendolari a viaggi disagevoli o in piedi in una tratta così praticata da pendolari per studio, lavoro o salute”, così il presidente del consiglio regionale Michele Pais.

“Da lunedì stesso, i passeggeri saranno distribuiti anche su un autobus di rinforzo e che farà SERVIZIO DIRETTO da Alghero a Sassari senza soste intermedie, con possibilità di ulteriore rinforzo, questo in attesa del bendo entro l’anno per la realizzazione del treno a idrogeno per l’aeroporto”