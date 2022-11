Verso il Puc, Pirisi: “Per l’agro più residenze popolari e infrastrutture”

I primi oggi ad essere auditi sono stati i comitati di quartiere, i comitati di borgata e i consorzi stradali che hanno fatto sentire le loro opinioni e le loro proposte, nelle loro aree e zone di competenza, che nei prossimi giorni verranno messe per iscritto.

Nei prossimi giorni ci saranno altre audizioni che coinvolgeranno tutti i portatori di interesse in città.

Tra tutte le richieste e tutti i temi sentiti oggi, vi è una forte necessità di infrastrutture primarie e un piano straordinario abitativo, sia popolare che cooperativistico (data la gran necessità di abitazioni per le famiglie), urgenza non più rinviabile nel nostro comune, che sta vedendo ormai da tempo il trasferimento nei comuni limitrofi di giovani coppie”.

ALHERO – “Ieri sera si è svolta un’importante discussione in commissione urbanistica in merito al “Preliminare del PUC”, propedeutica per l’approvazione del PUC. Oggi sono iniziate una serie di audizioni chieste con forza dal Partito Democratico e da tutta l’opposizione, condivisa dall’amministrazione in un’incontro in commissione precedente.