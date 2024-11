ALGHERO – Intervento di manutenzione e messa in sicurezza dei pini monumentali in piazza Venezia Giulia a Fertilia, ad opera del Servizio Manutenzioni del Comune. Oggi gli operai comunali hanno condotto le operazioni di spalcatura e rimonda dei 13 pini che abbelliscono in maniera spettacolare la borgata. L’operazione di oggi rientra nel piano organico che mira a restituire ordine e decoro alla città.