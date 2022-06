Vento de l’Alguer, Gagliarda e Oshoanic si aggiudicano il Trofeo Maci

ALGHERO – 18 barche in acqua per la seconda regata del Campionato Vento dell’Alguer 2022 – XIX TROFEO MACI organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, con la collaborazione del Porto di Alghero. La prova era dedicata all’ingegner Antonio Frulio ex Presidente della LNI e socio MACI mancato tre anni fa. Regata con vento iniziale poco impegnativo di 6-8 nodi da sud ovest poi ruotato lievemente a ponente fino a 9-11 nodi. Percorso a triangolo di 1,5 miglia per lato da ripetere 2 volte per complessive 9 miglia.

Nella classe SPI ha tagliato il traguardo in tempo reale dopo 1 ora e 47 Gagliarda di Niccolò Patetta seguita da Luna Storta di Salvatore Soggiu e da Naranja di Carlo Camassa. La classifica in tempo compensato vede al primo posto Gagliarda, seguita da Luna Storta e Vitamina. La classe NOSPI ha visto prima in tempo reale Crazy Wind di Paolo Abis tallonata da Alabriza di Maria Desole e Oshoanic di Beppe Serra. La classifica compensata ha visto però al primo posto Oshoanic di Beppe Serra, seguita da Kenny di Nerini e Galleri e da Viva di Franco Moritto. Alle 19:30 presso la sede L.N.I. la premiazione: il trofeo MA.CI è andato a Nicolò Patetta mentre il trofeo in ricordo dell’ingegner Frulio è stato consegnato dalla Signora Mariangela a Beppe Serra. Prossimo appuntamento del Vento dell’Alguer – Porto di Alghero il 17 luglio con il TROFEO ONDA BLU. Prima di questo, il 3 luglio avrà invece inizio la stagione 2022 della Vela Latina con il Trofeo del Corall. Sul sito www.ventodel’alguer le classifiche e la gallery fotografica completa dell’evento.