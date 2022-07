Vela, Ishtar di Giorgio Macciocu vince il Trofeo del Corall

ALGHERO – Un vento debole ed incostante ha caratterizzato la prima delle due prova in programma costringendo l’UDR Franceschini a rivedere in corsa il campo di regata. Gli equipaggi delle barche in gara hanno faticato non poco per cercare di rimediare ai frequenti salti di vento incontrati nel percorso costituito da un triangolo più un bastone di circa 3 miglia. È andata decisamente meglio nella seconda prova: lungo lo stesso percorso un vento costante di 12-15 nodi ha impegnato con maggiore soddisfazione tutti gli equipaggi. Anche in questa prova le barche più performanti e meglio condotte sono state Ishtar timonata da Franco Paddeu e la lancia stintinese del Circolo Nautico Torres Domenico II timonata dal suo armatore Luigi Scotti. Discrete le prove delle altre barche in gara, Sant’Anna, Gloria, Annina 1920, Scurpena costretta al ritiro nella I prova e Lucia che ha dovuto invece rinunciare alla seconda per un piccolo incidente, per fortuna senza particolari conseguenze, occorso in gara al suo armatore.

Prima assoluta in entrambe le prove disputate, Ishtar dell’armatore Giorgio Macciocu si aggiudica il podio della categoria Gozzi e con questo, dopo le vittorie delle ultime due edizioni, porta a casa definitivamente l’ambito trofeo in palio. A Domenico II il secondo posto assoluto ed il primo nella categoria Lance.

In serata, nella sede L.N.I. di Alghero organizzatrice della regata, il presidente della Sezione Franco Carossino ha premiato i partecipanti in un clima di allegria ed entusiasmo. Prossimo appuntamento per la vela latina nelle acque di Alghero domenica 7 agosto con la tradizionale Regata di Sant’Elm.