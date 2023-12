Una Statua per Tore, intervista con Branca e l’artista De Paoli | video

ALGHERO – Presentazione del progetto “Una Statua per Tore”. Omaggio ad un illustre algherese, un grande gesto per un grande uomo. Dopo la scomparsa del Campione Mondiale, il comitato spontaneo di Amici di Tore ha sempre collaborato con la famiglia e le istituzioni, per ricordare la sua figura e si costituiva intorno ad un gruppo di amici della famiglia ogni qualvolta c’era da organizzare manifestazioni, conferenze ed eventi sportivi dedicati a lui. Nella serata di veneri, presso la sala conferenze de Lo Quarter, c’è stata l’illustrazione del progetto alla presenza dei protagonisti, organizzatori ed artista che ha realizzato l’opera.