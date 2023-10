“Una delle più belle risposte dell’Amministrazione alla Città” |video

ALGHERO – “L’apertura del micronido comunale per i bambini, insieme al nuovo centro Anziani, una delle più belle risposte che l’Amministrazione dà alla città ed alle famiglie algheresi”. Con queste parole, stamane, il sindaco Mario Conoci ha salutato l’apertura del nuovo Micronido nel quartiere della Pietraia, uno dei più popolosi di Alghero. Grande emozione al taglio del nastro, alla presenza delle famiglie, i loro piccoli, le educatrici, l’assessora Maria Grazia Salaris con i referenti dei Servizi Sociali ed il dirigente scolastico de La Pedrera, il complesso che ospita la nuova struttura comunale in grado di accogliere fino a 20 bambini. La gestione è stata affidata in estensione di contratto d’appalto al consorzio Network, già gestore del nido di via Giovanni XXIII.