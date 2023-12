Ufficio di Prossimità: FdI soddisfatta, “grande lavoro dell’assessore Cocco”

ALGHERO – “Con l’inaugurazione dell’Ufficio di Prossimità di Alghero, l’Amministrazione Conoci si appresta ad offrire un nuovo e importante servizio ai cittadini. Dopo la chiusura dell’ufficio algherese del Giudice di Pace, tornano vicino ai cittadini le pratiche di volontaria giurisdizione.

Completata la fase di formazione del personale dedicato, messa in campo dalla Regione Sardegna, l’Ufficio sarà pienamente operativo e potrà fornire informazione, orientamento e supporto ai cittadini, informare gli utenti circa gli istituti di protezione giuridica anche attraverso la distribuzione di materiale informativo, distribuire la modulistica adottata dagli uffici giudiziari di riferimento, dare supporto alla predisposizione degli atti che le parti possono redigere senza l’ausilio di un legale, inviare atti telematici agli Uffici Giudiziari.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dall’amministrazione e in particolare dal nostro Assessore Alessandro Cocco. Nonostante i simpatici tentativi di rivendicare in esclusiva meriti non propri, sappiamo che Cocco ha seguito sin dal suo insediamento in Giunta lo sviluppo di questo progetto, accompagnandolo sino a qui.” dichiara Marco Di Gangi, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

“L’inaugurazione rappresenta il punto di partenza per questo nuovo Ufficio al servizio dei cittadini, di cui siamo pienamente soddisfatti, poiché risponde a una necessità sentita” ha dichiarato Monica Pulina, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale. Presso l’Ufficio di Prossimità sarà inoltre possibile inoltrare le pratiche per l’Amministrazione di Sostegno, richiedere un’autorizzazione al giudice tutelare, richiedere un’autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio, richiedere la nomina di un curatore speciale, ricevere supporto per la compilazione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari, avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazioni di sostegno) e ottenere assistenza per altri servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato.