Tutela Pineta di Maria Pia, accordo con Forestas: interventi

ALGHERO – Intervento di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo nella pineta di Maria Pia con l’impego di cinque unità lavorative. Prosegue il programma di collaborazione tra l’amministrazione comunale di Alghero e l’Ente foreste della Sardegna per portare avanti alcune attività volte alla conservazione e miglioramento dei sistemi forestali litoranei. La collaborazione consiste nell’esecuzione di ulteriori interventi di recupero e ripristino della funzionalità dei sistemi forestali artificiali litoranei, realizzando nuovi interventi volti alla messa in sicurezza delle aree a fruizione turistica, in questo caso nella pineta di Maria Pia. Il progetto avviato il 30 dicembre 2021 ha una durata di cinque mesi e conta su una disponibilità finanziaria di circa 90 mila euro per attuare opere di silvicoltura e diradamento selettivo, finalizzati a migliorare la stabilità della pineta e anche per attivare processi di rinaturalizzazione di alcuni tratti. Le risorse sono di provenienza regionale, attraverso la ripartizione dei contributi per la valorizzazione dei patrimoni boschivi. Il progetto del Comune di Alghero, con il parere di conformità dell’Agenzia Forestas, “Perimetrazione aree di intervento” è stato realizzato dagli uffici del settore manutenzione e opere pubbliche. La pineta si sviluppa per circa 1,5 km con una fascia di larghezza che varia tra i 170 e i 50 metri.

L’obbiettivo che si intende raggiungere con i lavori in via di esecuzione è la messa in sicurezza di diversi tratti della pineta, specialmente quelli più gravati dalla frequentazione turistica. Previste inoltre azioni di eradicazione di piante alloctone invasive sia sul lato della pineta che sul lato opposto della sede stradale. si rimuovono gli alberi morti nell’ultimo periodo, ancora in piedi e non più in grado di svolgere un’azione protettiva nei confronti del sistema dunale e che, pertanto, potrebbero rappresentare un pericolo per i frequentatori dell’area verde. E inoltre, abbattimento e sramatura delle piante, depezzatura / allestimento, esbosco, eliminazione del materiale di risulta. “La pineta di Maria Pia è un elemento preziosissimo e di grande pregio naturalistico, paesaggistico, turistico e ricreativo per la città, e i lavori previsti vanno nella direzione di una maggiore preservazione, del miglioramento della vivibilità e della sicurezza”, precisa l’Assessore alle Manutenzioni Antonello Peru.