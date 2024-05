“Turismo, inizio stagione promettente”, frecciata sulla Fondazione

ALGHEORO / “La Riviera del Corallo si prepara a una stagione turistica promettente, con un avvio che lascia intravedere grandi opportunità. Con un afflusso significativo di visitatori stranieri provenienti da Belgio, Francia, Paesi Bassi e altre nazioni dell’Est europeo, il turismo si sta già dimostrando vivace e variegato. L’attesa è ora rivolta al mese di maggio, quando la città sarà letteralmente invasa dagli appassionati del Rally mondiale WRC.

Bianca Bradi, Presidente del Consorzio turistico Riviera del Corallo, esprime soddisfazione per i risultati positivi registrati nel mese di aprile. I dati raccolti dai nostri associati evidenziano un aumento dell’affluenza negli alberghi, nelle strutture extra-ricettive, nonché nei ristoranti e nei negozi locali. Già ad aprile si sono registrate presenze straniere, oltre a un incremento del turismo organizzato in autobus per la terza età.

Sebbene maggio si stia avviando lentamente, gli operatori turistici sono fiduciosi che le prenotazioni aumenteranno rapidamente. Inoltre, il Rally WRC, previsto per la fine del mese, promette di dare una spinta significativa alla stagione turistica. Le prospettive future appaiono dunque rosee, ma il Consorzio turistico Riviera del Corallo ritiene importante evidenziare alcuni aspetti che necessitano di miglioramenti nell’accoglienza degli ospiti e nella cura del territorio.

La presidente Bradi, a nome del Consiglio Direttivo, sottolinea l’importanza del decoro e dell’igiene urbana. Purtroppo, si notano – in particolare nella zona di Porto Conte e strada per aeroporto – ancora numerosi spazi verdi trascurati, mancanza di segnaletica stradale e spiagge non adeguatamente curate. Questi aspetti, essenziali per l’immagine della città e per il benessere dei cittadini – che qui risiedono e pagano le tasse – che richiedono un intervento immediato e mirato. Il Consorzio Riviera del Corallo invita dunque a un impegno concreto per rendere la città più accogliente e vivibile per tutti.

Infine, si desidera porre l’attenzione sulle recenti nomine alla Fondazione Alghero. Il Consorzio Riviera del Corallo, in collaborazione con questa istituzione, ha promosso diverse iniziative volte alla valorizzazione del territorio, inclusa la partecipazione a fiere internazionali e il progetto “Alghero Experience”. Tuttavia, si auspica un coinvolgimento più mirato di figure competenti nel settore turistico, senza nulla togliere alle persone indicate dal sindaco, a cui auguriamo un proficuo lavoro”.

Bianca Bradi

Presidente Consorzio turistico Riviera del corallo