Turismo, Aeroporto, Eventi e Catalanità: parla l’assessore Cocco | video

ALGHERO – A prescindere delle seppur importanti, anzi cruciali, tornate elettorali (regionali, comunali, europee e poi le provinciali), il “sistema territoriale” deve andare avanti. Anzi, non deve finire avulso dalle dinamiche, seppur legittime, legate alle varie campagne elettorali in modo da rischiare di rallentare rispetto all’andamento necessario per poter garantire di non perdere troppo contatto con gli obiettivi prefissati in particolare nei macro-ambiti di crescita e sviluppo.

Ed è così che i processi dei vari comparti vanno avanti e per fare il punto su alcuni di essi sentiamo i rappresentanti istituzionali, amministrativi e dirigenziali in particolare degli ambiti produttivi e di spinta propulsiva verso la capacità attrattiva del nostro territorio. Turismo, rapporti con l’Aeroporto, politiche linguistiche, eventi e altro di cui si è parlato con l’assessore Alessandro Cocco.

ECCO L’INTERVISTA CON L’ASSESSORE COCCO:

https://www.youtube.com/watch?v=YLX0HyTu8vU