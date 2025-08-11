“Tributi, pignoramenti della Giunta Cacciotto: sbloccare subito i conti”

ALGHERO – “Nei giorni scorsi ho depositato un’interrogazione urgente in Consiglio comunale per chiedere chiarimenti e interventi immediati sulla raffica di pignoramenti dei conti correnti legati ai tributi locali. Ma, vista l’assenza di nuove sedute utili, il rischio concreto è che la discussione non avvenga in tempi compatibili con la gravità della situazione. Per questa ragione lancio oggi un appello pubblico all’Amministrazione comunale: serve intervenire subito per consentire ai cittadini di pagare a rate e liberare i loro conti correnti”.

Così il consigliere comunale della Lega, Michele Pais, che torna a denunciare “un problema che sta colpendo duramente famiglie, anziani e persone in difficoltà economica, molti dei quali si sono visti bloccare l’unico conto su cui ricevono pensioni o piccole somme per il sostentamento quotidiano”.

Pais sottolinea come “si tratti, nella maggior parte dei casi, non di evasori, ma di cittadini inconsapevoli della loro posizione o impossibilitati a pagare per ragioni economiche. Il paradosso è che, per chi ha il conto pignorato e non dispone di altre risorse, diventa materialmente impossibile onorare il debito, anche volendo. E questo va contro ogni logica di buon senso”.

“Il Comune – prosegue l’esponente del Carroccio – è titolare del credito e ha tutti gli strumenti regolamentari per permettere la rateizzazione. Ma perché ciò avvenga, occorre liberare i conti, dando così ai cittadini la possibilità concreta di aderire a un piano di rientro sostenibile. Non si può rimanere inerti di fronte a un problema che si aggrava di giorno in giorno”.

Pais conclude con un appello diretto: “Chiedo al Sindaco e alla Giunta di adottare subito un provvedimento per liberare i conti correnti pignorati dei cittadini in difficoltà e applicare la rateizzazione prevista dal regolamento comunale. Serve agire adesso, applicando più il buonsenso dei muscoli, prima che la situazione diventi irreparabile per tante famiglie algheresi. Il Comune è al servizio dei cittadini a cui, prima di chiedere l’adempimento delle proprie obbligazioni, deve garantire la qualità dei servizi erogati. E mi pare che proprio per quanto riguardi Tari e nettezza urbana, proprio non ci siamo”.