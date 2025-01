Tribunale di Alghero, possibile riapertura. Necessità di una sede

ALGHERO – Dopo 15 anni circa, le porte della sezione distaccata del tribunale di Sassari ad Alghero potrebbero riaprirsi. Questa la notizia che emerge dalle parole del sottosegretario alla Giustizia Del Mastro che, anticipando i contenuti di disegno del Governo Meloni, ha fatto trapelare che esiste la concreta possibilità che possano essere riaperti i cosi detti “tribunalini”, tra cui, dunque, in Sardegna, quelli di Olbia e soprattutto Alghero.

In Sardegna le sezioni chiuse erano state ben otto. Quella del centro catalano insisteva nello storico palazzo di via Columbano, da qualche anno, utilizzato dal Comune per alcuni suoi uffici e servizi. Dunque, qualora venisse approvata la proposta di legge, l’Amministrazione Cacciotto dovrebbe individuare subito una nuova sede dove ubicare la sezione del tribunale. Presidio molto importante per la Città e il suo territorio che quando venne chiuso, infatti, vide sollevarsi diverse voci contrarie con anche un’interrogazione parlamentare a firma dell’allora deputato dell’Udc Mereu.

Nella foto la sede del tribunale di Alghero