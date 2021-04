Tragedia ad Alghero, muore operaio in via Costa

ALGHERO – Dramma ad Alghero. Un operaio di 51 anni di Nurachi è morto nella tarda mattinata di oggi, in via Costa. L’uomo stava ad eseguendo dei lavori di manutenzione a un serbatoio del gas di un condominio. L’allarme è stato dato da alcune persone che hanno notato il corpo dell’operaio esamine a terra. Sul posto gli operatori del 118, purtroppo per l’uomo non c’era più niente da fare. Probabile un malore forse a causa delle esalazioni del gas. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Alghero. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spresal.