Terreni e parcheggi Punta Giglio, soluzione vicina

Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente Beniamino Pirisi presso il Teatro Civico in Piazza del Teatro, per il giorno lunedì 30 settembre 2024, alle ore 09.00, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui all’allegato ordine del giorno. Tra gli argomenti cui l’Assemblea è chiamata a deliberare, vi è l’acquisto di terreni siti in località Punta Giglio e Capo Caccia, oggetto di dibatto odierno in Commissione V e VI. Tema cruciale per l’accesso nei sentieri del promontorio e dunque per la sicurezza dei frequentatori dell’area che, ad oggi, si trovano costretti a lasciare l’auto lungo l’arteria principale vista l’impossibilità di parcheggiare nel terreno adiacente l’ingresso.