Tennis, vince Giuseppe Moscatelli

ALGHERO – Giuseppe Moscatelli vince il Torneo Pre Qualificazini di Quarta categoria per gli Internazionai Bnl d’Italia disputato sui campi del Tc Porto Torres. Dopo anni di assenza dai tornei, l’alfiere del Tc Alghero è tornato in campo con la classifica operativa 4.6, strappando il pass per la fase finale regionale del circuito, in programma a Cagliari, e che permetterà al vincitore, al finalista e ai due semifinalisti di andare a giocare a Roma, sui campi del Foro Italico.

Moscatelli è partito dalle qualificazioni, battendo il 4.6 Giovanni Sanna 6-1, 6-2 e il 4.5 Giovanni Cossu con un doppio 6-1.

Nel tabellone finale, ha messo in fila il 4.4 Alessandro Rotelli 6-0, 6-1, il 4-3 Marcello Mulas per rinuncia, il 4.2 Paolo Giacopetti 6-1, 6-1 e i 4.1 Paolo Pagano (testa di serie numero 2) 6-2, 1.6, 10-4, Mario Simula 6-2, 6-0, in semifinale il compagno di circolo Antonello Marrosu (numero 3 del seeding) 3-6, 6-3, 10-4 e in finale 1-6, 6-1, 10-6 la testa di serie numero 5 Gianni Delogu.

Nella foto: Giuseppe Moscatelli premiato dal presidente del Tc Porto Torres Stefano Caria