Telelaser ad Alghero, ecco il calendario controlli della Polizia Comunale

ALGHERO – La Polizia Locale di Alghero ha reso noto il calendario con le giornate e le vie cittadine dove saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità. I controlli saranno eseguiti mediante Eltraff TruCam: lo strumento permette la rilevazione della velocità del veicolo prima che questo transiti davanti alla postazione, quindi la pattuglia operante potrà rilevare la velocità dei veicoli non appena questi supereranno il cartello di preavviso del controllo, per una distanza che può superare in determinate condizioni anche i 700 metri di distanza. Le postazioni di controllo saranno presegnalate con l’apposito segnale stradale prescritto dalla norma, sia in forma fissa che in forma mobile, a seconda della postazione. In allegato il calendario completo delle postazioni in programma per il mese di luglio 2023.

17.07 – Comunicato stampa Controlli Velocità