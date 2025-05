Tedde “ufficio stampa” per Alghero: “Llencols de aigua di Marras a Lai a New York”

ALGHERO – “Alghero sbarca negli Stati Uniti con Llencols de aigua, un’installazione di grandi dimensioni realizzata dallo stilista e artista di fama internazionale Antonio Marras con Maria Lai che verrà presentata a New York. L’evento e l’installazione nacquero ad Alghero nel 2003, organizzati e finanziati dall’Ufficio programmazione dell’Amministrazione di Alghero col contributo della Sella & Mosca spa e Domenico Manca spa”. Cosi Marco Tedde che, da sindaco, nel 2003, insieme all’Azienda Autonoma di Soggiorno (la futura Fondazione Alghero), accolse e diede sostegno all’esposizione dei due artisti. Ora, quasi come una sorta di “ufficio stampa”, al fine di ricordare tale evenienza e dare lustro ad Alghero, invia una nota per diffondere la primogenitura di questa importante iniziativa culturale che oggi trova sede nella Grande Mela.

“La sua prima uscita venne realizzata presso il rinnovato ex Caval Marì alla presenza di decine di inviati delle maggiori testate giornalistiche italiane ed estere, tra i quali il Daily Telegraph, Repubblica, il Giornale e di tutte le riviste specializzate del settore, italiane ed europee che regalarono ad Alghero copertine e tante pagine patinate. Una occasione di promozione territoriale unica per Alghero. L’installazione è composta da lunghi teli bianchi cuciti a mano, arricchiti da antiche camicie da notte ricamate con frasi raccolte dalla Lai durante un progetto didattico con bambini. L’opera rappresentò l’incontro fra due grandi artisti che duettarono all’interno della poetica della memoria e del tessuto producendo un intreccio di fili estetici, etici, narrativi e relazionali. Dopo l’evento organizzato nel 2003 dall’Amministrazione di Alghero l’opera venne presentata alla Triennale di Milano nel 2016 e a Matera nel 2019. Llencols de aigua è la certificazione che il Comune di Alghero deve utilizzare i suoi talenti a fini di promozione del territorio. Tesi che sosteniamo da anni.

