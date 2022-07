Tedde ritorna in Regione, un anno e mezzo cruciale: intervista |video

ALGHERO – Ritorno in Consiglio Regionale per Marco Tedde. Il due volte sindaco di Alghero ha giurato giovedi scorso e da questa settimana è pienamente operativo nel suo rinnovato ruolo di rappresentante in seno alla massima assise regionale per Forza Italia Sardegna dopo essere stato il primo dei non-eletti alle ultime consultazioni sarde. Come noto, dopo la sospensione di Antonello Peru, per Tedde si sono riaperte, dopo la precedente esperienza con Governatore Pigliaru, dunque tra i banchi dell’opposizione, le porte dell’assemblea di via Roma con anche la presenza, come componente, nella Commissione Sanità, tema su cui Tedde afferma di volersi impegnare in maniera specifica.

A questo punto Alghero e il suo territorio possono vantare la presenza di due consiglieri regionali con tra l’altro uno di essi, come noto, che ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio Regionale ovvero Michele Pais. Un occasione unica per “portare a casa” risultati concreti e tangibili, entro la scadenza della legislatura, per la Riviera del Corallo e Nord Ovest in generale, area della Sardegna, di fatto, ancora in affanno rispetto ad altre. Anche perchè, come del resto accade un po’ in diverse località, non basta l’assalto turistico di questi mesi per garantire un’uscita dal periodo di devastante crisi che sta attanagliando famiglie e imprese, è infatti indispensabile vedere ultimate progettualità che sono in itinere da anni e che potrebbero far fare un salto in avanti ad Alghero e al territorio.

Su questo, Tedde, intervistato questi giorni, ha garantito massimo impegno. Certo, alle elezioni manca un anno e mezzo, ma qualche importante risultato è atteso, anche perchè subito dopo le Regionali (marzo ‘234, ci saranno le Comunali (maggio ’24) con l’antipasto, cruciale, delle politiche fra circa 8 mesi. Insomma ci attendono mesi fondamentali per il presente e il futuro di Alghero.