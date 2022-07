Arst, traporto locale ad Alghero, troppe criticità: odg dei Riformatori

ALGHERO – Dopo l’intervento dell’Udc arriva anche l’ordine del giorno dei Riformatori, a firma di Alberto Bamonti, sul tema del trasporto locale. Domande e interrogativi posti all’Arst il cui servizio risulta essere, come indicato nel documento, non all’altezza di una città come Alghero soprattutto nei mesi di maggiore affluenza turistica.

Ordine del Giorno di Alberto Bamonti dei Riformatori Sardi

Il Consiglio Comunale

Premesso:

-che il territorio del comune di Alghero è molto esteso territorialmente,

-che Alghero è una località turistica internazionale, e il turismo è la sua principale base

economica,

-che il trasporto pubblico urbano è gestito interamente dall’ARST,

-che utilizzare il trasporto pubblico, è uno dei comportamenti che caratterizzano

la mobilità sostenibile nelle città,

Considerato:

-che il servizio pubblico svolto dall’ARST al Comune di Alghero non rispecchia le esigenze

di una località turistica internazionale;

-che il servizio è deficitario anche nei collegamenti tra le borgate e il centro urbano;

Visto:

-che molte paline delle fermate non riportano gli orari ed i percorsi, e ove presenti,

sono redatte nella sola lingua italiana, il ché crea ulteriori difficoltà a tutti coloro che non

parlano,