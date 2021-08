Teatro, “Pasion prohibida” a Sassari

SASSARI – Sabato 28 e domenica 29 alle ore 21.00 nel cortile dell’ex scuola media Salvatore Farina a Sassari andrà in scena “Pasion prohibida, el niño peloso”. Un classico della compagnia BobòScianèl che, facendo il verso ai temi della telenovela, racconta le passioni, gli intrighi e la corruzione di un piccolo paesino dell’Andalusia. Conoscerete Suor Maria della neve, una badessa corrotta e dedita alla cocaina, Julio Fernando Roca, ricco possidente e noto sciupa femmine (ma anche i maschietti non gli dispiacciono) del paese, Donna Berenguela, la bottegaia pettegola e infingarda e Massagrada de Torres Castro, la bella del paese che sarà protagonista di un grosso scandalo. Oltre a loro troverete una fitta galleria di personaggi estremi e apparentemente assurdi, ma sappiamo bene che il confine tra realtà e fantasia è spesso molto labile. Pasion prohibida è una commedia cinica e racconta le perversioni della natura umana, o solo semplicemente la sua variegata attitudine all’ oscuro. In scena Laura Calvia, Roberto Fara, Elisa Casula e Daniele Coni (autore del testo), impegnati in frenetici cambi di costume per interpretare diversi personaggi e dare voce al piccolo paesino di Trespeones. Le scene e i costumi sono di Mattia Enna mentre il disegno luci è curato da Tony Grandi. I biglietti sono disponibili alla libreria Dessì Mondadori di Largo Cavallotti.