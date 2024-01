Svolta green per il Comune di Alghero

ALGHERO – Una vera e propria rivoluzione green che pone Alghero al passo verso la “transizione energetica ed ecologica” con l’abbandono delle fonti fossili ed il passaggio alle energie rinnovabili. Con la delibera approvata dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Mario Conoci nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale, attraverso l’istituto del partenariato pubblico privato (PPP) e la dichiarazione di pubblico interesse, da il via libera alla gara che individua il soggetto privato che con propri investimenti si dovrà fare carico di efficientare l’intero sistema di approvvigionamento energetico pubblico della città di Alghero, sia per quanto riguarda l’illuminazione, sia la climatizzazione (caldo-freddo). Un progetto dai grandi numeri che riguarda ben 38 edifici pubblici tra scuole, uffici comunali, mercati, asili ed edifici storici. A questi si aggiunge la pubblica illuminazione, costituita da 6044 punti luce e i 158 impianti semaforici.

Gli uffici tecnici guidati dall’ing. Gianni Balzano, hanno lavorato diversi mesi per valutare le proposte pervenute sul piano tecnico, economico e finanziario. Un impegno straordinario nel considerare attentamente ogni aspetto delle proposte, integrandole con richieste tecniche specifiche, per giungere alla individuazione della migliore proposta da sottoporre alla giunta per la dichiarazione di pubblico interesse e l’individuazione del soggetto promotore. Il progetto verrà così messo a gara: prevede investimenti da parte del privato che si aggiudicherà la gara per circa 5 milioni di euro, senza aumenti di costi sulla bolletta comunale, con risparmi economici diretti, la graduale modernizzazione degli impianti e chiari benefici sull’ambiente. “Si tratta di un’operazione decisamente importante e rilevante per la città – sottolinea il sindaco Mario Conoci – una vera svolta ecologica, in linea con le precise indicazioni a livello europeo e globale che indicano nella graduale decarbonizzazione il processo di transizione energetica. Ma c’è di più, la città si ritroverà in tutti gli edifici pubblici impianti moderni, efficienti e non inquinanti”.