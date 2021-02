“Supercazzola di Forza Italia, Udc, Psd’Az e Misto, borgate prese in giro (di nuovo)”

ALGHERO – Con sgomento leggiamo la nota di parte del centro destra algherese che, riguardo gli immobili regionali all’interno delle borgate, ha dispensato quella che risulta una vera e propria supercazzola. E’ stato infatti tirato in ballo l’assessore regionale Quirico Sanna in una vicenda che sarebbe già chiusa da anni se solo il segretario comunale del Comune di Alghero avesse perfezionato il trasferimento dei beni dalla Regione al Comune. Ora bisogna capire a chi fosse indirizzata la supercazzola a firma di Nunzio Camerada – Forza Italia, Nina Ansini – UDC, Monica Pulina e Giovanni Monti – Gruppo Misto, Giuliano Tavera – PSD’Az. Sono certa che, in buona fede, qualcuno di loro abbia prestato il fianco a questa maldestra uscita bevendosi egli stesso la supercazzola suggeritagli. Ma non è così. Parlate con l’assessore al demanio del Comune per capire come stanno realmente le cose. Ancora meglio, perché carta canta, leggetevi e pubblicate la delibera del consiglio comunale fatta a suo tempo. Cercate inoltre di capire chi abbia tirato in ballo l’assessore Quirico Sanna, per stanare chi vi ha messo in bocca le fesserie sulle quali avete apposto il vostro nome con leggerezza. Soprattutto, ora, pretendete di chiudere immediatamente un iter per il quale sono sufficienti pochi minuti, senza scomodare nessuno.

Tonina Desogos – Presidente Comitato di Borgata di Maristella