Suoli Pubblici, le nuove regole in Consiglio: unico atto dell’Amministrazione Cacciotto

ALGHERO – Ritorno al Teatro Civico. In attesa del termine dei lavori e della sistemazione di Villa Maria Pia, si parla oramai di un paio di settimane, il Consiglio Comunale si ritorna a riunirsi nello spazio intitolato a Gavì Ballero. In agenda 27 punti all’ordine del giorno, ma con un solo unico, ma sicuramente importante, atto dell’amministrazione comunale: “Regolamento per il rilascio e il trasferimento di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico e richieste da parte dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: approvazione.

Di fatto, la nuova normativa per regolamentare il posizionamento di sedie e tavolini, e non solo, da parte delle varie attività. Questione che ha visto sollevarsi diverse lamentele da residenti e anche turisti riguardo una generale condizione di far-west che va a discapito dei comunque tanti che rispettano le regole e che offrono un servizio, spesso, di buona qualità. “Chiediamo più controlli sui suoli pubblici da parte della Polizia Municipale al fine di non far restare lettera morta queste regole che in molti casi erano già esistenti”, cosi un imprenditore. Infine va sottolineato che, fatto più unico che raro, è già il terzo consiglio comunale di seguito che, tra quasi una trentina di punti, c’è solo un atto dell’Amministrazione in discussione.