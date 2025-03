Cacciotto, Centrodestra, rilancio Alghero, Aeroporto e Todde: parla Tedde | video

ALGHERO – Ad un anno dalla elezioni regionali e a 9 mesi, circa, da quelle comunali, entrambe vinte dalla parte avversa, Forza Italia, nonostante quei risultati, in particolare la sconfitta cittadina (restando comunque il primo partito in città), che ha visto in campo il leader del partito, resta comunque una forza centrale e, vista anche la rinnovata leadership regionale sembra abbia ritrovata nuova linfa. Certo, come detto, l’anno scorso, gli auspici rispetto l’andamento del voto erano opposti a ciò che è avvenuto, ma gli accadimenti con le difficoltà, per diversi motivi, dei governi regionale e locale hanno portato agli azzurri a riguadagnare posizioni riguardo lo scenario politico. Non sono sensazioni, ma questo assunto deriva anche dall’aumento degli iscritti e dalle percentuali dei sondaggi.

Certo, altro discorso e, poi, confrontarsi, quando sarà, nuovamente con l’elettorato. Le dinamiche sono tante e la politica vive un momento di fluidità per non dire di confusione. D’altra parte, come dimostrato anche dalle parole del sindaco Cacciotto e di altre esponenti e rappresentanti governativi e consigliari, viste le tante problematicità e questioni da risolvere con un territorio che, rispetto ad altri, in particolare alla costa Est, si trova (da troppi anni) in un evidente pantano, è giusto pensare di andare “oltre gli steccati“. Del resto, in una cittadina come Alghero, di 42mila residenti (dati Istat novembre 2024), stare ancora a brandire bandiere e bandierine serve a ben poco. L’unico vessillo da issare dovrebbe essere quello di un reale bene comune che deve, obbligatoriamente, passare da sviluppo, crescita economica, creare occasioni lavoro e sostenere imprese, famiglie e professionisti.

Per questo il Piano Strategico Comunale è piuttosto importante. Marco Tedde, da capogruppo forzista, ne ha parlato in Consiglio Comunale tendendo la mano all’attuale amministrazione che, va ricordato, è un’alleanza tra liste civiche e rappresentanti di Centrodestra e il Centrosinistra (a trazione Partito Democratico). Il Primo Cittadino ha accolto questo appello. Ciò, ha causato qualche fibrillazione, e ci sta. Ed è proprio da questa vicenda che parte l’intervista con l’ex-sindaco e dirigente forzista Tedde in cui ha parlato di diversi e importanti temi come la promozione turistica di Alghero, i rapporti nel Centrodetra. la condizione di difficoltà del territorio e poi la questione dei trasporti con la continuità territoriale, Ryanair e le relazioni con Sogeaal per finire con la situazione precaria a Cagliari vista la “spada di Damocle” della “decadenza della Todde”.

ECCO LE PAROLE DEL CAPOGRUPPO CONSIGLIARE DI FORZA ITALIA MARCO TEDDE