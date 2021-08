SummerBeach chiusa con grande successo la Web Project Cup

ALGHERO – Durante il weekend appena trascorso (sabato e domenica 21 e 22 agosto) si è concluso ad Alghero sulla spiaggia di San Giovanni il trofeo “WebProject Cup”, torneo 2×2 maschile e femminile di beach volley. L’appuntamento si è svolto all’interno manifestazione sportiva “Summerbeach Village 2021”. La WebProject Cup ha riscosso particolare gradimento visto che sono state numerose le coppie iscritte alle categorie maschile e femminile. Quello appena trascorso è stato un torneo combattutissimo che ha visto la vittoria per la categoria femminile di Clara Marras e Laura Piras contro le agguerrite Valeria Gagliardi e Claudia Oppen. Per la categoria maschile vittoria per la coppia formata da Luca Vitali e Alberto Vargiu che hanno sconfitto Raffaele Delia e Alessandro Andria. Il summerbeach che ospita il torneo, nato ad Alghero, porta, da diciassette anni, una ventata di sport, divertimento, musica e animazione sulle spiagge di diverse località sarde tra le quali Castelsardo, Sorso (Platamona) e Oristano (Torre Grande). Appuntamento alla settimana prossima con il penultimo torneo valido per il premio finale del valore di 500€ offerto dagli sponsor per il “King e Queen of SummerBeach 2021”. In questo torneo ci sarà una particolarità: ci si iscrive singolarmente e ad ogni partita si dovrà cambiare compagno di coppia. Insomma ne vedremo delle belle