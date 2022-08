Summerbeach ad Alghero, assegnata la Web Project Cup

ALGHERO – Dopo una settimana di stop a causa del maltempo è tornato il beachvolley sul lido San Giovanni di Alghero. L’ultimo weekend del 20-21 agosto ha visto protagonista il torneo maschile valevole per la Web Project Cup del circuito Summerbeach. Il torneo è stato molto combattuto nonostante le alte temperature e un maestrale a fare da coprotagonista. I partecipanti hanno dato il massimo offrendo al pubblico presente uno spettacolo emozionante. Ad aggiudicarsi la Web Project Cup è stata la coppia formata da Loris Bodini e Antonio Nettuno che hanno battuto in finale per due a zero, in un match spettacolare e giocato punto a punto, la coppia composta da Theo Ungaro e Marco Busca provenienti da Milano. Al terzo posto si sono posizionati i giovani Tommaso Smimmo e Filippo Sini che hanno avuto la meglio, vincendo per due set ad uno, degli esperti e tenaci Pasqualino Soggia e Michele Sari. I premi del torneo Web Project Cup sono stati offerti da Oro In Gioielli e SportLab.

Grande attesa per il prossimo weekend del 27-28 agosto quando si terrà la decisiva Global Services Cup un torneo misto 2X2 che decreterà i vincitori del circuito Summerbeach e incoronerà il King and Queen of Summerbeach. Di seguito la classifica parziale dei primi posti del torneo King e Queen of Summerbeach:

Maschile

Nettuno Antonio 135

Niola Enrico 85

Bodini Loris 65

Femminile

Carta Laura 60

Safryghin Alexandra 45

Agri Monia 25