Successo ad Alghero con il #Vittoria4WomenTour e il Beach Rugby al Summerbeach Village

ALGHERO – Durante il weekend del 8 e 9 luglio, Alghero è stata sede di un evento di grande importanza dedicato alla prevenzione, alla salute e allo sport. La Spiaggia Lido San Giovanni, nel suggestivo Summerbeach Village, ha ospitato una tappa significativa del #Vittoria4WomenTour, organizzata da Vittoria assicurazioni e Polisportiva Sottorete.

Questa tappa ha offerto un’opportunità unica per promuovere la prevenzione e uno stile di vita attivo, con particolare attenzione alle donne. Lo SpecchioBus, un centro di informazione e prevenzione itinerante presente durante tutto l’evento, ha svolto oltre 150 visite senologiche.

L’iniziativa ha suscitato un grande interesse, dimostrando l’importanza della prevenzione per la salute individuale e collettiva. Il Trofeo Nazionale Beach Rugby organizzato dalla Polisportiva Sottorete e l’Amatori Rugby Alghero 1975 ha arricchito ulteriormente l’evento, coinvolgendo squadre maschili di alto livello come Amatori Rugby Alghero, Bulldog Rugby Sassari, Trenicotteri Capoterra e Sassari Cowboys.

La passione per lo sport e l’atmosfera coinvolgente hanno reso l’evento ancora più speciale. Nonostante il caldo, il pubblico ha dimostrato il proprio sostegno alle squadre in gara, creando un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione. La presenza numerosa di tifosi ha contribuito a rendere l’evento di beach rugby ancora più emozionante e ha evidenziato l’importanza dello sport come fonte di intrattenimento e coesione nella comunità di Alghero. La vittoria è andata meritatamente a Trenicotteri Capoterra.

La serata si è conclusa con il Terzo Tempo in riva al mare presso il Vittoria Villaggio, dove i partecipanti hanno potuto godere di momenti di socializzazione e relax, accompagnati da animazione musicale a cura di RTL 102.5, il partner ufficiale dell’evento.

L’organizzazione di un evento così completo e coinvolgente è stata resa possibile grazie al patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della provincia di Sassari. Questo sostegno istituzionale ha contribuito al successo dell’evento, sottolineando l’importanza di promuovere la prevenzione, la salute e lo sport nella comunità.

La tappa del #Vittoria4WomenTour ad Alghero ha rappresentato un momento di sensibilizzazione a livello locale e nazionale, evidenziando l’importanza di uno stile di vita attivo e salutare, soprattutto per le donne.