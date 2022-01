Stop alla crisi, anche col Puc e nuovo sviluppo: parla Piras |video

ALGHERO – Non solo Sanità. A parte la condizione critica legata alla pandemia e dunque la necessità di prestare maggiore attenzione a questo comparto, sono anche altri i settori che meritano la richiesta di un dibattito cittadino. A partire dai temi legati allo sviluppo, crescita e occupazione. Ancora di più dopo gli allarmanti dati riguardanti coloro che chiedono aiuto al Comune e si rivolgono, per la maggior parte, ai Servizi Sociali. Numeri davvero preoccupanti che, a prescindere dal Covid-19, sono in crescita da alcuni anni, e che devono far riflettere e presumono azioni immediate legate, appunto, alla creazione di occasioni per l’implementazione dell’assistenza e del miglioramento della qualità della vita.

Di questo ne è convinto, e non da adesso, anche l’assessore Emiliano Piras che, sia da operatore commerciale e dunque imprenditore, oltre che da amministratore, conosce bene il valore delle azioni legate allo sviluppo e dunque, per Alghero, anche dall’ampliamento anche della stagione turistica. E queste, come ribadisce lo stesso Piras, passano anche attraverso l’approvazione dei vari “Piani” ancora non operativi come il Puc e poi ovviamente il Pul, Put, Piano del Parco e Piano del Commercio.

Partendo dal principale, ovvero il Puc, l’Assessore conferma che si sono fatti passi avanti e a breve condurranno il documento ad essere condiviso col Consiglio, la Città e le categorie per poi essere approvato entro quest’anno. Un documento che, per diversi motivi noti ai più, non potrà non contemplare nuove aree di sviluppo che, tra le altre, devono passare anche dallo “sfogo” del litorale verso Fertilia per l’intrattenimento, eventi, svago e verde e anche la necessaria creazioni di impellenti aree per servizi che attende la città a partire dai parcheggi, oltre che dal mutamento della viabilità (con la Circonvallazione) e la creazione (altra emergenza) di abitazioni a canone agevolato. Ma, come detto, la priorità per un città come Alghero, visti anche i suoi fasti, è arginare la crisi socio-economica e creare sviluppo, anche col Puc.