Stagione Motori, primo slalom in Sardegna: vince Carta. Sul podio gli algheresi Giorico e Idili

ALGHERO – Al via, anche in Sardegna, la stagione degli slalom. Prima tappa la Cuglieri – La Madonnina. Organizzazione impeccabile e grande accoglienza per i piloti e rispettivi staff da parte del Team Osilo Corse che insieme a Cuglieri Motorsport hanno curato la seconda edizione della manifestazione motoristica.

A vincere, come spesso anche l’anno passato, il pilota sassarese Enea Carta. A bordo di una Radical Suzuki ha abbassato il crono fino a ottenere il tempo di 138,68. A seguire gli algheresi Raffaele Giorico, su Formula Gloria, e Roberto Idili che, con la sua IR Kawasaki, sarebbe arrivato secondo se non fosse stato per alcune lievi penalità che hanno pesato sulla classifica, risultato che comunque conferma la qualità dei piloti algheresi.

Prossimo slalom l’attesa tappa del campionato italiano a Loceri il 24-25 maggio, mentre proprio Roberto Idili parteciperà, in Toscana, anche ad una gara nazionale: il 10 e 11 maggio correrà al 1° Slalom Massa San Carlo, organizzato dal Gruppo Motori Tula, in collaborazione con l’Automobile Club Massa Carrara.

Nella foto il pilota algherese Roberto Idili nella gara di ieri a Cuglieri