Spopola da Alghero l’assolo di basso su Renzi

ALGHERO – Angelo Salaris, bassista algherese meglio conosciuto come angelo_bass_salaris, spopola sui social. Un assolo di basso intonato con la voce di Matteo Renzi e pubblicato tramite i suoi social scatena l’ilarità del grande pubblico. È lui, quindi, il musicista nascosto dietro il volto di Renzi e apparso nel video messo in onda dalla Rai “Quelli che il calcio” e “Blob” oltre che su tanti altri giornali online nazionali. Alghero torna in primo piano grazie all’ingegno e alla creatività di un musicista già conosciuto in Sardegna in quanto bassista della nota band algherese “Pirati & Panadas Funk”.