Spiagge, accessi e costi. Incontro ad Alghero

ALGHERO – L’ Aics Nazionale, settore Ambiente, patrocinata dall’ Amministrazione Comunale, promuove l’incontro “Spiagge prima i contenuti”, sabato 30 Aprile 0re 10:30 nella sala conferenze de”Lo Quarter”. Obiettivo dell’evento è fare in modo che i concessionari balneari diventino ufficialmente degli avamposti della cultura e sensibilizzazione ambientale. “Lo sono già da tempo, aggiungo io, ma riconoscerli come tali, anche con delle premialità ai fini dell’ottenimento del titolo, sarebbe un ottima cosa”, scrive l’assessore Andrea Montis che sarà presente insieme al Sindaco Conoci, il presidente della commissione ambiente Mulas e inoltre sono previsti in scaletta anche gli interventi dell’assessore regionale all’ambiente Lampis, l’omologo al Turismo Chessa. Ad introdurre i lavori il presidente di Aics Nord Sardegna Francesco Cassano. Concessionari balneari e associazioni ambientaliste sono tutti invitati a partecipare.