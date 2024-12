Speculazione energetica, la Maggioranza boccia la proposta di Pais

ALGHERO – “Sul tema dell’energia questo consiglio comunale fin da subito, non solo il Sindaco e la maggioranza, ha agito con determinazione cercando di coinvolgere la cittadinanza, come per le battaglie sull’offshore, sulle aree idonee. Il tema è stato ampiamente discusso, questa maggioranza e questo Consiglio comunale hanno mostrato massimo rispetto della volontà popolare. L’Amministrazione e i consiglieri comunali lo hanno dimostrato con la messa a disposizione di due uffici per la raccolta firme per Pratobello 24 e animando i banchetti per la raccolta firme in giro per i quartieri e le borgate e discutendo i temi in Commissione ambiente. Abbiamo fatto tutti la nostra parte fino in fondo: il Sindaco, la Giunta, la Maggioranza e il Consiglio Comunale. In definitiva, l’Ordine del Giorno di oggi, presentato dal Cons. Pais : “Portare all’attenzione del Consiglio regionale il progetto di legge di iniziativa popolare denominata “Legge Pratobello 2024″ è pleonastico, anche al di là della legge regionale: la Sardegna prima regione a legiferare in materia, sulle aree idonee, che definisce dei vincoli e limiti precisi sulla installazione di impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale, che definisce il 98 % del territorio non idoneo e che tutela al massimo i beni identitari e il paesaggio. La proposta di legge Pratobello segue il suo percorso : è infatti già stata depositata in Consiglio regionale e dovrà seguire l’iter di legge per giungere prima in Commissione e poi in aula. E una proposta di legge e coma tale segue il suo percorso naturale. Crediamo che il presidente del Consiglio regionale abbia tutti gli strumenti e l’autorevolezza per portare la proposta in aula per la discussione. Di questo ci sentiamo rassicurati, come si dovrebbe sentire rassicurato il consigliere Pais che ha svolto quel ruolo nella passata legislatura, rapportandosi alle proposte di legge di iniziativa popolare con la medesima correttezza”.

AVS

Città Viva

Futuro Comune

Movimento 5 Stelle

Noi Riformiamo Alghero

Partito Democratico

Orizzonte Comune