“Pratobello bocciata, il Consiglio Comunale di Alghero ha tradito i sardi”

ALGHERO – Fine anno con doppio importante appuntamento riguardante la politica cittadina: assemblea del Parco e Consiglio Comunale, nella stessa giornata. Nella prima adunanza si sono votate alcune importanti variazioni al bilancio utili, tra l’altro, a sostenere la tutela di una particolare specie di patella, mentre la massima assise cittadina ha discusso di cimitero, appalto igiene urbana e anche di “speculazione energetica”, tema che ha sollevato alcune polemiche. Da evidenziare che i lavori del Consiglio Comunale sono potuti iniziare grazie ad alcuni esponenti dell’opposizione, in particolare Fadda, che hanno garantito il numero legale.

E, come detto, la questione dell’approvvigionamento energetico, ha causato alcuni scontri con l’uscita della Maggioranza e la replica del consigliere Michele Pais. “Ennesimo tradimento del Popolo sardo.

Il Consiglio Comunale di Alghero, decidendo di rispondere a logiche di parte e di partito, ha deciso di bocciare l’drdine del giorno che proponeva di sostenere la discussione e l’approvazione della Legge di iniziativa popolare Pratobello in Regione, firmata da 211 mila sardi”, e ancora il coordinatore regionale della Lega “una legge che non è per niente superata dalla sbagliata “legge aree idonee”, ma la cui discussione in Consiglio regionale rappresenta il rispetto della sovranità popolare, in democrazia. Ho provato a sostenere un principio di democrazia, un ragionamento di diritto. Ma niente.

Ancora una volta si tradisce la volontà popolare, rafforzando l’idea di chi afferma che è inutile non solo votare, ma anche partecipare alla vita democratica con strumenti come le leggi e i referendum di iniziativa popolare. Una pagina triste e preoccupante per la nostra Sardegna”.

Nella foto Michele Pais