Spanu (Psd’Az): sostenere le attività di Porto Torres

PORTO TORRES – “Commercianti e negozianti turritani in crisi: nel prossimo bilancio comunale la politica locale deve avere il coraggio di prendere decisioni importanti per agevolare un comparto di fondamentale importanza per l’economia della nostra città”. Così Bastianino Spanu, capogruppo del Psd’Az a Porto Torres

“Nei prossimi giorni il Partito Sardo d’Azione, segretario cittadino e gruppo consiliare, chiederanno un incontro al sindaco; all’assessore alle attività produttive e all’assessore al bilancio, per studiare insieme la strategia per evitare che, le attività commerciali turritane, passino da chiuso per covid a chiuso per sempre”.