Spanu al Governo: basta annunci, urgono aiuti subito

PORTO TORRES – “Centinaia di imprese sarde in crisi: emergenza sanitaria ed emergenza economica vanno affrontate di pari passo”. E’ il capogruppo del Psd’Az nel Consiglio Comunale di Porto Torre Bastianino Spanu a suonare l’allarme riguardo la condizione di totale emergenza economica che attraversa l’Isola. “Giustamente la preoccupazione per la salute è al primo punto di tutti i cittadini e di chi ci governa, ma purtroppo non è in secondo piano la preoccupazione verso la grande difficoltà che stanno affrontando centinaia di piccole e medie imprese della Sardegna in questa emergenza sanitaria che, senza aiuti economici veloci e concreti, verranno spazzate via dell’impatto della crisi. Basta annunci da parte del governo nazionale, le aziende sarde hanno bisogno di soldi subito, altrimenti è la fine del nostro tessuto economico-sociale”.