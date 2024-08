Sounds Wood Fest: successo tra musica, cultura e natura.

STINTINO – L’Associazione culturale Officine Culturali – arte libera e indipendente e il Comune di Stintino sono lieti di annunciare il successo straordinario della seconda edizione del SOUNDS WOOD FEST, tenutosi ieri, 24 agosto 2024, nel suggestivo Parco Pineta di Stintino.

L’evento ha superato ogni aspettativa, attirando oltre 600 persone che hanno creato un’atmosfera elettrizzante dalla prima all’ultima nota. Il festival si è distinto non solo per la qualità musicale, ma anche per il suo impegno verso la promozione del talento locale e la sostenibilità ambientale.

Il cuore pulsante del SOUNDS WOOD FEST 2024 è stata la sua line-up esclusivamente composta da artisti sardi e locali. Questa scelta ha messo in luce la ricchezza e la diversità della scena musicale isolana, offrendo una piattaforma unica per talenti emergenti e affermati. Il festival ha dimostrato che la Sardegna è un terreno fertile per l’innovazione musicale in tutti i suoi settori.

Un elemento distintivo del festival è stato l’allestimento realizzato principalmente con materiali di recupero, con particolare enfasi sull’utilizzo del legno. Questa scelta ha creato un’atmosfera unica e in armonia con l’ambiente circostante del Parco Pineta, oltre ad inviare un forte messaggio sull’importanza della sostenibilità e del riutilizzo creativo dei materiali.

Gli organizzatori dell’evento, Officine Culturali, hanno commentato: “Siamo estremamente soddisfatti del successo di questa edizione. Il nostro obiettivo era creare un evento che celebrasse il talento locale e rispettasse l’ambiente in una location immersa nella natura. Vedere oltre 600 persone unite dalla musica, circondati da un paesaggio che Stintino ci regala, è stata la realizzazione perfetta di questa visione.”

Il SOUNDS WOOD FEST 2024 ha dimostrato che è possibile organizzare eventi di respiro internazionale mantenendo un forte legame con il territorio e un occhio di riguardo per l’ambiente. Il successo di questa edizione pone solide basi per il futuro, promettendo di far crescere ulteriormente questo evento unico nel panorama festivaliero sardo.

L’Associazione culturale Officine Culturali e il Comune di Stintino ringraziano tutti i partecipanti, gli artisti e i collaboratori che hanno reso possibile questa memorabile celebrazione di musica, cultura e sostenibilità