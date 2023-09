Sottosuoni, “Armonia e composizione nel pop/rock” con Capalbo

CAGLIARI – Un viaggio, breve ma intenso, all’interno dei meccanismi armonici che strutturano da sempre la popular music: si presenta così il laboratorio “Armonia e composizione nel pop/rock” che Emilio Capalbo terrà in due parti, domani (giovedì 7) e otto giorni dopo, venerdì 15, al Centro Scuola “Luigi Pirandello” di Cagliari (in via Nazario Sauro), con inizio in entrambe le occasioni alle 18; un doppio appuntamento in programma per Sottosuoni, la rassegna musicale allestita dalla cooperativa Vox Day nell’ambito di Cagliari dal Vivo, il cartellone di attività culturali e di spettacolo promosso dal Comune del capoluogo sardo con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali.

Basato sul “Manuale di armonia pop-rock”, scritto da Emilio Capalbo con Maurizio Marzo e edito da Kappabit, il workshop guiderà i partecipanti alla comprensione delle funzioni che i vari accordi possono svolgere all’interno dei concatenamenti più diffusi, ma anche di quelli meno comuni. La partecipazione è libera e gratuita, con possibilità di prenotarsi attraverso eventbrite.it, ma per una buona comprensione dei contenuti del laboratorio è utile essere in grado di suonare almeno gli accordi maggiori e minori più consueti sulla chitarra o uno strumento a tastiera.

Cagliaritano, classe 1968, diplomato in Organo e Composizione Organistica, Emilio Capalbo è titolare (dal 2000) della cattedra di Armonia, Contrappunto, Fuga e Composizione presso il Conservatorio di Cagliari. Attivo come compositore (suoi lavori sono stati eseguiti in territorio nazionale, in Finlandia, Polonia e Stati Uniti), organista e direttore di coro, è stato molto impegnato anche nel campo della musica extra-colta come componente e co-autore, dal 1990 al 1995, dei Dorian Gray, la formazione cagliaritana con la quale ha inciso due album (“Shamano” e “Matamoros”) e tenuto concerti in varie città della penisola, oltre a una tournée in Cina e due in Svizzera.

Per informazioni, la segreteria di Vox Day risponde al numero 070840345 e all’indirizzo mail info@voxday.com.