Sostegno piccola pesca, in vista una proposta

ALGHERO – Preso atto della situazione di difficoltà in cui versano gli operatori della piccola pesca algherese, Fratelli d’Italia Alghero, grazie all’iniziativa del Gruppo consiliare e, in particolare, della consigliera Monica Pulina anche nella sua veste di presidente della commissione “ Attività produttive” si è da subito attivato per individuare e mettere a punto una proposta progettuale per provare a dare agli operatori del comparto una prospettiva concreta per gli anni a venire.

“Ieri abbiamo appreso con piacere che anche un altro partito della maggioranza algherese ha evidenziato la propria attenzione sul tema, a significare che le istanze pervenute dai pescatori locali non sono rimaste inascoltate”, dichiara Monica Pulina. “La proposta progettuale è il frutto anche di un confronto con tecnici del settore che, analizzata la realtà locale, hanno contribuito a formulare delle precise linee guida, obiettivi e specifiche azioni, individuando anche i relativi canali di finanziamento. Confidiamo che il lavoro di Fratelli d’Italia e quello dei Riformatori Sardi si potrà raccordare e coordinare per definire tempi e modalità attuative del progetto”.